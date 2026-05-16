تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2026 بمدارس مدينة شبين الكوم، بالتزامن مع انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات ومستوى الانضباط داخل اللجان.

ورافق المحافظ خلال الجولة، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ونهى حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية، وهيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

متابعة لجان مدارس اللغات

وتابع محافظ المنوفية أعمال الامتحانات داخل مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات، والتي تضم 9 لجان بإجمالي 178 طالبًا وطالبة، كما تفقد لجان مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بإجمالي 29 لجنة.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الامتحانات، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى سهولتها، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء داخل اللجان بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

المواد التي يؤديها الطلاب اليوم

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة الإنجليزية، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

تفقد لجان المرحلة الإعدادية

كما شملت الجولة تفقد لجان امتحانات مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة، والتي تضم 28 لجنة بإجمالي 1300 طالب وطالبة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم.

وشدد اللواء عمرو الغريب على ضرورة تكاتف جميع القائمين على العملية التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

توجيهات بعدم السماح بأي تجاوزات

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة المستمرة لسير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية أو مصلحة الطلاب.