بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للعاصمة، وتحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية والتاريخية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الوزراء تتضمن متابعة أعمال إعادة إحياء الشوارع الرئيسية بمنطقة "وسط البلد"، وذلك ضمن المخطط الشامل لإحياء القاهرة التاريخية والخديوية، بما يسهم في استعادة الطابع المعماري والحضاري المميز لهذه المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج الجولة يشمل أيضًا تفقد عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرًا، لمتابعة معدلات السيولة المرورية وتحسين حركة التنقل والربط بين مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية أكبر للحركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويتم تنفيذه بوتيرة متسارعة، بالتوازي مع جهود التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للدولة المصرية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء، خلال الجولة، احتفالية ثقافية تتضمن فعاليات فنية متنوعة تشمل الرسم، والعزف، والغناء، والرقص، والرسم على الأرض، وفن عرائس الماريونت، والكاريكاتير، وذلك في إطار رؤية تستهدف إتاحة الفنون للجمهور في الفضاءات المفتوحة، والارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.