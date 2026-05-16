حاميها حراميها.. حارس عقار يستلم مفتاح شقة في الإسكندرية لـ "تأمينها" فيسرقها

كتب : علاء عمران

12:57 م 16/05/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بالإسكندرية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله شكوى سيدة من سرقة محتويات شقتها.

بلاغ من مدرسة بعد سرقة شقتها

وبالفحص، تبين أن الشاكية تعمل مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت في أقوالها بأنها تمتلك شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وأوضحت أنها سلمت مفتاح الشقة إلى حارس عقار بغرض تأجيرها، إلا أنها فوجئت عقب حضورها إلى الشقة بقيام المذكور بسرقة بعض محتوياتها.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

