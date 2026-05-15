ابتهاجًا بزفاف صديقهما.. ضبط سائقين قادا سيارات أجرة برعونة في الشرقية

كتب : صابر المحلاوي

09:54 م 15/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائدا سيارتين أجرة يؤديان حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وهما سائقان لا يحملان رخص قيادة ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ذلك جاء ابتهاجًا بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

