إعلان

مدبولي ينفعل خلال جولته بـ"طلعت حرب".. ويصدر توجيهًا عاجلًا

كتب : محمد أبو بكر

01:06 م 16/05/2026 تعديل في 01:16 م

الدكتور مدبولي خلال جولته بـ''طلعت حرب''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انفعل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمنطقة طلعت حرب، بعدما لاحظ غلق إحدى إشارات المرور وتعطل حركة السيارات أثناء مروره بالمنطقة.

ووجّه رئيس الوزراء المسؤولين بسرعة فتح الحركة المرورية، قائلًا: "مشي العربيات، علشان العربيات دي تمشي".

وأضاف مدبولي: "مش معنى إن فيه جولة يبقى الدنيا تقف.. العربيات تمشي والحركة تمشي طبيعي"، مؤكدًا ضرورة عدم تعطيل المواطنين أو التأثير على السيولة المرورية بسبب الجولات الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي وسط القاهرة إشارات المرور رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية والخديوية في جولة ميدانية موسعة
أخبار مصر

مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية والخديوية في جولة ميدانية موسعة
عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية
شئون عربية و دولية

عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية
رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
حوادث وقضايا

نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
ميرفت أمين وعمرو سعد.. 13 فنانًا وفنانة في مجلس الشيوخ غدًا لهذا السبب
زووم

ميرفت أمين وعمرو سعد.. 13 فنانًا وفنانة في مجلس الشيوخ غدًا لهذا السبب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية