انفعل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمنطقة طلعت حرب، بعدما لاحظ غلق إحدى إشارات المرور وتعطل حركة السيارات أثناء مروره بالمنطقة.

ووجّه رئيس الوزراء المسؤولين بسرعة فتح الحركة المرورية، قائلًا: "مشي العربيات، علشان العربيات دي تمشي".

وأضاف مدبولي: "مش معنى إن فيه جولة يبقى الدنيا تقف.. العربيات تمشي والحركة تمشي طبيعي"، مؤكدًا ضرورة عدم تعطيل المواطنين أو التأثير على السيولة المرورية بسبب الجولات الرسمية.