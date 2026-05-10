"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

انقلاب أتويس من أعلى كوبري الأباجية في الخليفة

أصيب 16 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام من أعلى كوبري الأباجية بدائرة قسم شرطة الخليفة مساء الأحد.

حادث كوبري الأباجية

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى كوبري الأباجية.

تحرك المرور

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير أتوبيس "نقل عام" أعلى الكوبري اتجاه صقر قريش فقد السائق التحكم في عجلة القيادة.

حصيلة مصابي حادث الخليفة

اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب الأتوبيس من أعلى الكوبري وإصابة 16 شخصا نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج وسط انتشار رجال الشرطة بموقع الحادث.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها