"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

كتب : مصراوي

10:55 م 10/05/2026 تعديل في 11:40 م

انقلاب أتويس من أعلى كوبري الأباجية في الخليفة

أصيب 16 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام من أعلى كوبري الأباجية بدائرة قسم شرطة الخليفة مساء الأحد.

حادث كوبري الأباجية

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى كوبري الأباجية.

تحرك المرور

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير أتوبيس "نقل عام" أعلى الكوبري اتجاه صقر قريش فقد السائق التحكم في عجلة القيادة.

حصيلة مصابي حادث الخليفة

اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب الأتوبيس من أعلى الكوبري وإصابة 16 شخصا نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج وسط انتشار رجال الشرطة بموقع الحادث.

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
