واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الجرائم التموينية ومواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والاتجار بالعملات خارج السوق المصرفي.

ضبط 7 أطنان دقيق خلال حملات تموينية

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز، حيث تم التحفظ على أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

ملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وتمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

4 ملايين جنيه حصيلة قضايا العملات

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

