إعلان

لوّح بإشارات خادشة.. ضبط سائق ميكروباص رفع الأجرة وطرد راكبًا بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

09:51 م 15/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، والتلويح له بإشارات خادشة للحياء، وإنزاله في مكان غير المتفق عليه بمحافظة الإسكندرية.

ضبط سائق ميكروباص رفع الأجرة وطرد راكبًا بالإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف مع الراكب نشب بسبب قيمة الأجرة.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف على الأجرة النيابة العامة إشارات خادشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عناق حار".. 10 صور تجمع محمد صلاح والمحمدي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا
رياضة عربية وعالمية

"عناق حار".. 10 صور تجمع محمد صلاح والمحمدي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا

الأرصاد تحذر.. رياح قوية وأتربة تضرب جنوب سيناء غدًا السبت
أخبار المحافظات

الأرصاد تحذر.. رياح قوية وأتربة تضرب جنوب سيناء غدًا السبت
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان