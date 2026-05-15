كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، والتلويح له بإشارات خادشة للحياء، وإنزاله في مكان غير المتفق عليه بمحافظة الإسكندرية.

ضبط سائق ميكروباص رفع الأجرة وطرد راكبًا بالإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف مع الراكب نشب بسبب قيمة الأجرة.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

