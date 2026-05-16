بينهم 4 سيدات.. من هم المرشحون لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية؟

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:52 م 16/05/2026

جامعة الإسكندرية

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس اللجنة، القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الإسكندرية الجديد، والبالغ عددهم 7 مرشحين.

4 سيدات ضمن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة

وتضم قائمة المرشحين كل من:
- الدكتورة فايزة محمود محمد عبيد الله عميد كلية التجارة جامعة دمنهور.
- الدكتور أحمد محمد حسنى الحيوى، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
- الدكتورة عبير عبد المنعم الوكيل، الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية.
- الدكتور سامى يحيى حمودة الزعيم، الأستاذ بكلية الزراعة "سابا باشا" جامعة الإسكندرية.
- الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية.
- الدكتورة عفاف خميس الحوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- الدكتورة غادة عبدالوهاب الخياط، أستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

موعد فتح باب تلقى الطعون

وتضمنت خريطة الترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للمنصب على أن يتم فتح باب تلقى الطعون يومى الأحد 16 مايو والاثنين 17 مايو.
ويجري عقد اجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل المنصب يوم الثلاثاء 18 مايو، على أن يتم تحديد موعد لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمنصب وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

تطوير منظومة التعليم العالي

يأتي فتح باب الترشح بعد خلو المنصب باختيار الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي، في إطار الضوابط القانونية المنظمة لشغل المناصب القيادية بالجامعات المصرية، لضمان اختيار كفاءات أكاديمية وإدارية قادرة على مواصلة مسيرة التطوير التي تشهدها جامعة الإسكندرية، وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية.

جامعة الإسكندرية المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي

