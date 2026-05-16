إصابة فتاة بعد قفزها من نفق الجلاء بسبب خلاف على تربية قطة

كتب : صابر المحلاوي

12:21 م 16/05/2026

أصيبت فتاة بكسور وكدمات ونزيف في الأنف والفم، إلى جانب سحجات متفرقة بالجسم، عقب قفزها من أعلى نفق الجلاء باتجاه شارع الجيزة بدائرة قسم الدقي، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتها العامة بالسيئة وغير مستقرة.

بلاغ بإصابة فتاة وسقوط من علو

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بإصابة فتاة إثر سقوطها من علو بنطاق الدقي.
وكلف العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى مكان البلاغ لفحصه.

تفاصيل الواقعة داخل نفق الجلاء

وبالانتقال والفحص، تبين قيام فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بالقفز من أعلى نفق الجلاء في اتجاه شارع الجيزة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة شملت نزيفًا بالفم والأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وأكدت التحريات الأولية أن الحالة العامة للمصابة غير مستقرة، ولا يمكن استجوابها في الوقت الحالي.

خلاف أسري وراء الواقعة

وتبين من التحريات أن الفتاة تركت محل إقامتها عقب خلافات مع شقيقها الأكبر، بسبب رغبتها في تربية قطة داخل المنزل، وهو ما رفضه شقيقها، وتطور الخلاف إلى تعدٍ لفظي وجسدي، ما دفعها إلى مغادرة المنزل وانتهى بالواقعة.
تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

خلافات أسرية نفق الجلاء إصابة فتاة

