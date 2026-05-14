قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي شهد مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي، على خلفية اتهامات وجهتها طهران لأبوظبي بالانخراط المباشر في العمليات العسكرية ضدها.

خلفيات تصاعد حرب إيران وأمريكا

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن هذه المواجهة الدبلوماسية تفجرت عقب يوم واحد من نفي الإمارات تصريحات نسبتها لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم فيها زيارة أبوظبي خلال العمليات القتالية الجارية.

وعلّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تلك الأنباء بالوعيد، مشددا على أن "كل من يتعاون مع إسرائيل لإثارة الانقسام سيُحاسب".

وأشارت المصادر، إلى أن عراقجي تعمد خلال الجلسات المغلقة عدم ذكر الإمارات بالاسم في كلمته الرسمية أمام مجموعة بريكس رغبة في الحفاظ على وحدة الصف، مستدركا بالقول: "لكن الحقيقة أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في العدوان على بلادي، وعندما بدأت الهجمات لم تصدر حتى بيان إدانة".

ولم تفصّل التقارير طبيعة الرد الذي أدلى به المندوب الإماراتي واستدعى تعقيب الوزير الإيراني.

تحذيرات طهران في سياق حرب إيران وأمريكا

ووجه عراقجي تحذيرا صريحا للجانب الإماراتي، معتبرا أن القواعد العسكرية الأمريكية أو التحالفات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لن توفر الأمن لأبوظبي.

وطالب وزير الخارجية الإيراني الإمارات بإعادة النظر في نهجها السياسي تجاه طهران، مؤكدا ضرورة العيش المشترك بسلام، وهو ما يتطلب علاقات هادئة وتفاهما كاملا بين البلدين.

وتعود جذور هذا التوتر الميداني إلى المواجهات التي انطلقت في 28 فبراير الماضي، إثر ضربات نفذتها الولايات المتحدة و جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي الإيرانية، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو قواعد أمريكية وأهداف أخرى في منطقة الخليج.

تداعيات حرب إيران وأمريكا على تكتل بريكس

وقبل أيام ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإمارات نفذت عمليات عسكرية ضد إيران مطلع شهر أبريل الماضي، في حين أشار مسؤولون غربيون وإيرانيون إلى وقوع ضربات سعودية متكررة تمت بعيدا عن الأضواء الإعلامية.

وألمحت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هذه الخلافات العميقة بين طهران وأبوظبي قد تعرقل صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية بريكس في الهند.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي وجود "مشكلات واتصالات معقدة" ترتبط بمشاركة الإمارات في هذا الاجتماع الدولي، مما يضع مستقبل التوافق داخل المجموعة على المحك.