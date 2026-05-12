كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من تعرضها للتشهير على يد طليقها، إلى جانب اتهامه بمنعها من رؤية نجلتها والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية بمحافظة الإسكندرية.

كانت الجهات الأمنية قد رصدت تداول المنشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، والذي أشارت خلاله صاحبة الحساب إلى تعرضها لأزمة أسرية مع طليقها، موضحة أنه تعمد الإساءة إليها والتشهير بها عبر مواقع التواصل، في محاولة للضغط عليها ومنعها من ممارسة حقها القانوني في رؤية نجلتها، فضلاً عن استيلائه على بعض متعلقاتها الشخصية عقب انفصالهما.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحري لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، حيث أمكن تحديد هوية القائمة على نشر المنشور، وتبين أنها سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤالها، أفادت بتضررها من طليقها، والذي يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بدائرة المحافظة ذاتها، مؤكدة أنه خلال الفترة الأخيرة نشر عبارات و منشورات مسيئة بحقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعمده منعها من رؤية نجلتهما، في ظل خلافات أسرية نشبت بينهما عقب الانفصال.

و بتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، و بمواجهته بما ورد من اتهامات أقر بصحة ما نسب إليه، مرجعًا تصرفاته إلى وجود خلافات أسرية مستمرة بينه وبين طليقته، والتي تطورت عقب الانفصال إلى نزاعات بشأن ترتيبات رؤية الطفلة وبعض المتعلقات الخاصة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلافات بين الطرفين تصاعدت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع السيدة إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر استغاثتها، مطالبة بسرعة التدخل لإنهاء معاناتها وتمكينها من رؤية نجلتها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على كافة ملابساتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بشأن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.