كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله متداولو المقطع قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة واقتحام منزل إحدى الأسر والتعدي عليهم بالضرب باستخدام عصي خشبية داخل نطاق محافظة الشرقية.

ورصدت الأجهزة الأمنية المنشور المتداول، حيث تم فحص الواقعة والوقوف على حقيقة ما تضمنه الفيديو من ادعاءات أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداوله على نطاق واسع مصحوبًا بتعليقات تزعم تعرض إحدى الأسر لاعتداء عنيف من قبل عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن اقتحام منزل أو ارتكاب أعمال بلطجة بالمعنى المتداول، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 2 فبراير الماضي، حين نشبت مشاجرة بين طرفين من أبناء العمومة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وأوضحت التحريات أن طرفي المشاجرة ضما الطرف الأول المكون من 8 أشخاص، والطرف الثاني المكون من 5 أشخاص، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالسب والضرب باستخدام عصي خشبية، وذلك على خلفية خلافات عائلية نشبت بينهم بسبب الجيرة وحدود قطعة أرض زراعية.

وأكدت التحريات أن المشاجرة لم تسفر عن وقائع اقتحام منازل كما زعم في المنشور المتداول، وإنما جاءت نتيجة تصاعد خلافات قديمة بين الطرفين بشأن النزاع على حدود الأرض الزراعية، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت لاحقًا إلى مشاجرة استخدمت خلالها العصي الخشبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع أطراف المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في حينه، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الأطراف المعنية، فيما أبدى الجانبان رغبتهما في التصالح وإنهاء الخلافات القائمة بينهما بشكل ودي، خاصة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم.