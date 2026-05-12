كشف الفنان إسلام إبراهيم عن تفاصيل إصابته بـ فوبيا غريبة، موضحا كواليس أعماله وعلاقته بزملائه.

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب خوف

وقال خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي: "الكواليس كانت مضحكة جدا، وإحنا ما كناش بنبطل ضحك، خصوصا إني أنا ومحمد جمعة ناقر ونقير في الحقيقة وفي الدور كمان".

وأضاف: "أنا عندي فوبيا من الجبنة، أي نوع جبنة بالنسبة لي رعب، دي فوبيا موجودة فعلًا، ولو الجبنة موجودة في مكان مش بعرف أقعد فيه".

وأوضح سبب هذه الفوبيا قائلا: "وأنا صغير بابا كان بيجيب الجبنة في صفايح، وكان فيه واحدة بايظة، فأخويا خد منها وفضل يجري ورايا، ومن يومها وأنا مش باكلها خالص، والموقف ده عمل لي تروما لحد دلوقتي، وبطلب في التصوير لو الجبنة مش ضرورية بلاش يحطوها".

آخر أعمال إسلام إبراهيم

وشارك الفنان إسلام إبراهيم في دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، إلى جانب يوسف الشريف وشيري عادل، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف.

كما شارك في مسلسل "اسأل روحك" بطولة ياسمين رئيس، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

