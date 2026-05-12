اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث رصدت التحريات محاولات المتهمين إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.

أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

350 مليون جنيه حصيلة الغسل

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





