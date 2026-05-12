بدون تصريح.. ضبط 1500 نسخة من المصحف الشريف داخل مكتبة في الدرب الأحمر

كتب : علاء عمران

04:40 م 12/05/2026

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط مالك مكتبة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، لقيامه بتوزيع وبيع المصاحف الشريفة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة.

معلومات وتحريات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهم بمخالفة القانون من خلال تداول مصاحف دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ضبط المكتبة والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته 1500 نسخة من المصحف الشريف بدون تصريح أو تفويض.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المكتبة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

