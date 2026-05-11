شهد طريق ترعة المريوطية، أمام معهد طيبة في اتجاه ميت رهينة بمركز أبو النمرس، حادثًا مأساويًا بعدما انقلب ميكروباص داخل الترعة، في مشهد صادم حول الطريق إلى ساحة من القلق والصراخ ومحاولات الإنقاذ.

مأساة ترعة المريوطية

البداية كانت عندما فوجئ المارة بانحراف الميكروباص بشكل مفاجئ قبل أن يسقط داخل مياه الترعة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الركاب، بينما علت الاستغاثات في المكان انتظارًا لوصول قوات الإنقاذ والإسعاف.

تحرك أجهزة الأمن

وعلى الفور، دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى شبرامنت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما عُثر على جثتين بمحيط الحادث، وسط جهود مكثفة لانتشالهما وإنهاء الإجراءات اللازمة.

انتشال السيارة الغارقة

وشهد موقع البلاغ حالة من التكدس المروري والتجمعات الكبيرة من الأهالي الذين تابعوا عمليات الإنقاذ في لحظات امتزجت فيها مشاعر الخوف بالحزن، خاصة مع استمرار فرق الإنقاذ في التعامل مع آثار الحادث واستخراج السيارة من المياه.

كما وصل ونش ثقيل إلى مكان البلاغ لرفع الميكروباص من داخل الترعة، بينما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، للوقوف على التفاصيل الكاملة.

