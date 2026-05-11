إعلان

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي

كتب : وكالات

04:03 م 11/05/2026

سارة نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن خادمة كانت تعمل في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصلت على تعويض بعشرات آلاف الشواكل، بعد شكوى تقدمت بها ضد زوجته سارة نتنياهو.

اتهامات بسوء المعاملة والفصل

وبحسب ما ورد في الشكوى، اتهمت الخادمة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بسوء المعاملة وفصلها من العمل، كما قالت إن الواقعة تضمنت إلقاء حبات من الزيتون وقطعاً من الطماطم عليها خلال وجودها داخل مقر الإقامة الرسمي.

تفاصيل ما ورد في الدعوى

وجاء في نص الدعوى أن سارة نتنياهو نظرت إلى وجبة الإفطار التي أعدتها الخادمة، ثم صرخت في وجهها بغضب معتبرة أن كمية البصل والطماطم والزيتون كانت كبيرة للغاية، قبل أن تقوم بإلقاء قطع الطماطم والزيتون الموجودة في صينية الإفطار باتجاهها، وذلك أمام رئيس الوزراء.

اتهامات إضافية للخادمة

وأضافت الدعوى أن سارة نتنياهو وجهت للخادمة اتهامات بأنها لا تحب رئيس الوزراء ولا تحبها، وأنها تحاول الإضرار بهما، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة نتنياهو يديعوت أحرونوت بنيامين نتنياهو عويض خادمة نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
زووم

أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
شئون عربية و دولية

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟