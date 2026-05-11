ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن خادمة كانت تعمل في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصلت على تعويض بعشرات آلاف الشواكل، بعد شكوى تقدمت بها ضد زوجته سارة نتنياهو.

اتهامات بسوء المعاملة والفصل

وبحسب ما ورد في الشكوى، اتهمت الخادمة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بسوء المعاملة وفصلها من العمل، كما قالت إن الواقعة تضمنت إلقاء حبات من الزيتون وقطعاً من الطماطم عليها خلال وجودها داخل مقر الإقامة الرسمي.

تفاصيل ما ورد في الدعوى

وجاء في نص الدعوى أن سارة نتنياهو نظرت إلى وجبة الإفطار التي أعدتها الخادمة، ثم صرخت في وجهها بغضب معتبرة أن كمية البصل والطماطم والزيتون كانت كبيرة للغاية، قبل أن تقوم بإلقاء قطع الطماطم والزيتون الموجودة في صينية الإفطار باتجاهها، وذلك أمام رئيس الوزراء.

اتهامات إضافية للخادمة

وأضافت الدعوى أن سارة نتنياهو وجهت للخادمة اتهامات بأنها لا تحب رئيس الوزراء ولا تحبها، وأنها تحاول الإضرار بهما، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.