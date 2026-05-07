تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا أعلى الطريق الدائري "محور المنيب" في الاتجاهين بالتبادل لمدة يومين على مرحلتين؛ لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي الذكي مع إجراء تحويلات مرورية بديلة

الغلق يتزامن مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة بمحطة المريوطية تحديدًا أعلى الطريق الدائري محور المنيب في الاتجاهين بالتبادل.

وكشفت إدارة المرور عن المرحلة الأولى للغلق أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الطريق السياحي، إذ يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٦ وتبدأ الأعمال في تمام الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة ٦ صباحا.

أما المرحلة الثانية أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من مناطق المنيب يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٦ وتبدأ الأعمال في تمام الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة ٦ صباحا.

تحويلات مرورية



الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور جهزت التحويلات المرورية التالية:

المسار البديل الأول

حركة المركبات أعلى الطريق الدائري محور المنيب القادمة من الطريق السياحي والراغبة في استكمال السير اتجاه المنيب السير إجباريًا إلى منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المريوطية اتجاه سقارة ثم الدوران والعودة مرة أخرى من كوبري عثمان اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه المنيب عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني

حركة المركبات أعلى الطريق الدائري محور المنيب القادمة من مناطق المنيب والراغبة في استكمال السير اتجاه الطريق السياحي السير إجباريًا إلى منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المريوطية اتجاه شارع الهرم ثم الدوران والعودة مرة أخرى من كوبري المجزر والسير بطريق المريوطية حتى المخرج المؤدي إلى محور اللبيني، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الأولى واستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه الطريق السياحي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

جهود مرور الجيزة

الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

