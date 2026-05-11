قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في واقعة تداول صورة للفنانة ريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص لأحد الأفلام داخل دار عرض بمول مصر، بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ضد مصوري الفيديو أو ارتكابهم أي جرائم يعاقب عليها القانون.

بداية الواقعة

وكان المحامي شعبان سعيد قد تقدم ببلاغ بصفته وكيلاً عن أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور، تضررا فيه من نشر صورة للفنانة التُقطت أثناء حضورها العرض الخاص من زاوية أظهرتها بشكل غير لائق، قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات مسيئة.

أقوال ريهام عبد الغفور

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة، التي أكدت أنها حضرت العرض بدعوة رسمية بصفتها إحدى بطلات العمل، وفوجئت بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها داخل قاعة العرض من زوايا كشفت مواضع حرصت على إخفائها.

وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن التصوير داخل العرض الخاص جرى بتصاريح مسبقة لعدد من الجهات الإعلامية والصحف والقنوات، كما تبين أن دار العرض تُعد من الأماكن العامة بالتخصيص، ما انتفت معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة.

كما أكدت التحقيقات عدم وجود دليل على تعمد المصورين الإساءة للفنانة أو تصويرها بشكل مقصود للإضرار بها، فضلًا عن تعذر تحديد هوية المصور المسؤول عن اللقطة بسبب وجود عدد كبير من المصورين داخل القاعة.

استبعاد اتهامات جنائية

وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة جناية هتك العرض بالقوة، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإذاعة الصورة، وتعمد إزعاج المجني عليها من جانب المصورين.

إحالة صاحب صفحة للتحقيق

وفي المقابل، قررت النيابة إحالة التحقيقات الخاصة بصاحب صفحة على موقع Facebook

نشر الصورة مصحوبة بتعليق مسيء، إلى جهات التحقيق المختصة بمحافظة المنيا، بعدما نجحت التحريات الفنية في تحديد هويته.

ويواجه المتهم اتهامات بالسب العلني، وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، إلى جانب معالجة صورة باستخدام وسائل تقنية معلوماتية بقصد الإساءة إلى الفنانة.

