تصالح الفنانة ميار الببلاوي في واقعة اتهامها بدهس شاب بالطالبية

كتب : صابر المحلاوي

04:42 م 11/05/2026

ميار الببلاوي

أعلن دفاع الإعلامية ميار الببلاوي التصالح في واقعة اتهام موكلته بدهس شاب بمنطقة الطالبية، مؤكدًا انتهاء الأزمة بشكل ودي عقب التوصل لاتفاق مع أسرة المصاب.

إخلاء سبيل ميار الببلاوي

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد قررت إخلاء سبيل ميار الببلاوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالتسبب في إصابة شخص يعمل “جامع خردة” إثر حادث تصادم.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أن الإعلامية كانت تقود سيارة ملاكي اصطدمت بـ"تروسيكل" يقوده المصاب، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأوضحت التحريات أن ميار الببلاوي قامت بنقل المصاب إلى المستشفى عقب وقوع الحادث، قبل مغادرتها المكان، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مستمرة

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة التحقيقات التي انتهت بإخلاء سبيلها، قبل إعلان التصالح بين الطرفين.

