كشفت المعاينة الأولية لحادث سقوط سيارة ميكروباص، في مصرف ميت قدوس المائي، بمنطقة أبو النمرس، عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.

أسماء الضحايا

وأوضحت المعاينة أن المتوفين هما قائد السيارة ويدعى "مصطفى .ر .ع" سائق 24 عامًا، ومقيم ترسا أبو النمرس، وراكب آخر يدعى "محمد. ف. م" 65 عامًا بدون عمل ومقيم ترسا أبو النمرس.

أما المصابون فهم "مازن. ه. م" 22 عامًا طالب مقيم بعزبة النخل ومصاب بكدمات وسحجات، و"ياسمين. أ. ع" 19 عاما طالبة مقيمة حدائق القبة، مصابة بكدمات وسحجات و"ستيفن. ن. ف" 22 عاما طالب مقيم بالمعادي، مصاب كدمات وسحجات وجرح قطعي بالوجه، و"ملك .ح.م" 19 عامًا طالب مقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، مصابه بكدمات وسحجات، و"ناجيه. ص. أ" 37 عاما ربة منزل مقيمة بشبرامنت، مصابة بكدمات وسحجات و"داوود. ع. ر" 22 عامًا طالب، مقيم بشبرامنت، مصاب بكدمات وسحجات، و"شيماء. ث. ع" 33 عاما ربة منزل، مقيمة شبرامنت مصابة بكدمات وسحجات و"حسنة. أ. م" 70 عاما ربة منزل مقيمة بترسا في أبو النمرس، مصابة بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد سقوط سيارة ميكروباص في مصرف مائي، بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل سقوط السيارة

وتبين من خلال الفحص سقوط سيارة ميكروباص في مصرف ميت قدوس بطريق 6 أكتوبر، اتجاه شبرامنت في أبو النمرس، ونتج عنه مصرع السائق وأحد الركاب وإصابة 8 أشخاص آخرين، تم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة.

وأضافت التحريات أن اختلال عجلة القيادة من السائق أدى لانحراف السيارة عن الطريق، وسقوطها بمصرف ميت قدوس المائي، ولا توجد أي شبة جنائية في الحادث، كما تبين من خلال المعاينة، أن الحادث وقع بطريق 6 أكتوبر القادم من شبرامنت اتجاه منطقة أبو النمرس، بالقرب من معهد طيبة بحوالى 500 مترا.

تحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

