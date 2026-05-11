جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيد انفتاح إيران على الحوار مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى ضرورة استكمال ما وصفه بـ"الانتصار الذي حققته القوات المسلحة في ساحة المعركة" عبر المسار الدبلوماسي، وفق ما نشره الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية في 11 مايو.

ثلاثة خيارات أمام طهران

وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع كبار قادة الشرطة، إن بلاده تواجه ثلاثة خيارات تتمثل في الدخول في مفاوضات "بكرامة" مع الحفاظ على المصالح الوطنية، أو البقاء في حالة "لا حرب ولا سلام"، أو مواصلة مسار الحرب والتفاوض في الوقت نفسه.

التفاوض الخيار الأفضل

وأوضح الرئيس الإيراني أن الخيار الأول يمثل المسار الأفضل بالنسبة لطهران، في إشارة إلى تفضيل الحل الدبلوماسي مع الحفاظ على ما وصفه بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد.

شروط أي اتفاق محتمل

وأضاف بزشكيان أن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مخاوف المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والمصالح الوطنية لإيران، مؤكداً أن طهران ستلتزم بتعهداتها إذا جرى التوصل إلى اتفاق من هذا النوع.