كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس.

فيديو مدرسة أكتوبر

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بحدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس بدائرة القسم بين عامل بالمدرسة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وطالب بذات المدرسة مصاب بسحجات ووالدته؛ إثر إتلاف الطالب بعض ممتلكات بالمدرسة.

ولدى استدعاء والدته حدثت بينها وبين الأول مشادة كلامية اعتدى على إثرها نجلها والطرف الأول على بعضهما محدثين إصابتهما. أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

استغاثة سيدة في القاهرة

فيما كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها والتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لاعتراضها على ذلك.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من سيدة بتضررها من سير قائد مركبة "توك توك" عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة القسم والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها والتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث "إصابتها بكدمات وجروح" حال اعتراضها على ذلك.

أمكن ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها سائق مصاب بكدمات وجروح بالوجه. وبمواجهته أنكر اعتداءه على الشاكية وتحفظت الشرطة على التوك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريمة خطف في السلام

في سياق آخر، كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن احتجاز أحد الأشخاص لآخر وتقييده وتصويره إبان ترهيبه بمقص حديدى والتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (صاحب مقهى – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبسؤاله أقر أنه حال عمله بالمقهى حدث خلاف بينه وبين القائم على النشر على طلب المشروبات، عقب ذلك قام الأخير باستدراجه للشقة محل سكنه واحتجازه وتقييده وتصويره إبان تعديه عليه بالضرب.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبحوزته (المقص الحديدى "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتصويرها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعى فى إطار الخلافات بينهما.

