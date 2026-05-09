الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عاطل لارتكابه أفعالًا خادشة للحياء بالجيزة
كتب : علاء عمران
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ارتكابه أفعالًا خادشة للحياء بأحد الطرق في محافظة الجيزة.
تحديد هوية المتهم وضبطه
وأوضحت الوزارة أنه بالفحص والتحري، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.
اعتراف المتهم بالواقعة
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في المنشور المتداول. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
