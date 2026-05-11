استعرض النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 نائبًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.

العوضي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم

أكد وكيل مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تطوير العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وكيل الشيوخ: نناقش آليات التوسع في المدارس اليابانية

أوضح أحمد العوضي، أن طلب المناقشة يستهدف الوقوف على آليات تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف المحافظات.

وأضاف أن هذه المدارس تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يعتمد على مناهج حديثة تركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المختلفة.

العوضي: المدارس اليابانية تعتمد على تقليل الكثافات وتأهيل المعلمين

أشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المدارس المصرية اليابانية تهتم بتعليم اللغات الأجنبية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على تقليل كثافات الفصول وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم التعليمية.

وأضاف أن تلك المدارس تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والرياضية، بما يساهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم.

العوضي: تجربة "توكاتسو" تعزز الانضباط والعمل الجماعي

أكد النائب أحمد العوضي أن تجربة “توكاتسو” اليابانية تعد من أبرز النماذج التعليمية الحديثة، لما تساهم به في تعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية لدى الطلاب.

وأشار إلى أن التجربة تسهم في غرس القيم الإيجابية، في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفق المعايير الدولية.

وكيل الشيوخ: مطلوب تحقيق العدالة في توزيع المدارس اليابانية

شدد مقدم طلب المناقشة على أهمية تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للمدارس اليابانية بين المحافظات، في ظل وجود تفاوت في معدلات الإنشاء والتشغيل.

وأكد ضرورة إعلان خطة واضحة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي الشامل.ض