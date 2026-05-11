أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين

كتب : أسماء البتاكوشي

03:55 م 11/05/2026 تعديل في 04:00 م

وزارة الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية، متابعتها المستمرة لحادث اختطاف ناقلة النفط "يوريكا" بعد اقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تتابع عن كثب أوضاع البحارة المصريين الموجودين على متن السفينة، في ظل التحركات الدبلوماسية الجارية للتعامل مع الواقعة وضمان سلامتهم.

وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن ناقلة النفط، والعمل على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة اللازمة لهم.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الاتصالات والتنسيق مع السلطات الصومالية على أعلى المستويات من أجل تأمين سلامة البحارة المصريين، وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.

وزارة الخارجية ناقلة النفط الصومال

