الداخلية تكشف ملابسات معاكسة فتاتين والاصطدام بهما في الحوامدية

كتب : علاء عمران

11:30 ص 10/05/2026

سائق توك توك متهم بمعاكسة فتاتين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بمعاكسة فتاتين والاصطدام بهما أثناء سيرهما بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

بلاغ بإصابة طالبتين

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من طالبتين، مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيمتين بدائرة القسم، أفادتا فيه بأنه أثناء سيرهما بدائرة القسم اصطدمت بهما مركبة "توك توك"، ما تسبب في إصابتهما.

ضبط المتهم والتحفظ على المركبة

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن الحادث وقع عقب مشادة كلامية بينه وبين الفتاتين بسبب خلاف على أولوية المرور.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية الجيزة توك توك

