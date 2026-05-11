الحبس سنتين لصاحب كلب شرس عقر مسنًا داخل عقار بالمهندسين

قضت المحكمة المختصة، اليوم الأثنين، بمعاقبة صاحب كلب شرس بالحبس لمدة سنتين، بعد إدانته في واقعة عقر مسن داخل أحد العقارات بمنطقة المهندسين.

كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه للمجني عليه، مع كفالة ألفي جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الاستئناف.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى استغاثة تقدم بها شاب يُدعى "محمد. م"، بعدما تعرض والده المسن لهجوم من كلب شرس يملكه أحد الجيران، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة بمناطق متفرقة من جسده.

كلاب شرسة أعلى سطح العقار

وقال نجل المجني عليه إن مالك الكلب كان يحتفظ بعدد من الكلاب الشرسة أعلى سطح العقار، دون اتخاذ إجراءات أمان كافية لحماية السكان.

وأضاف أن الجيران طالبوا مالك الكلاب أكثر من مرة بربطها أو تأمينها، إلا أنه لم يستجب بشكل جدي.

وأوضح نجل المجني عليه أنه تلقى اتصالًا من الجيران لإبلاغه بتعرض والده لهجوم شرس من الكلب، مؤكدًا أن تدخل الأهالي السريع حال دون وقوع كارثة أكبر.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف نقلت والده إلى المستشفى في حالة حرجة، بعدما تعرض لإصابات خطيرة في القدم والذراع والرأس ومناطق متفرقة بالجسد.

إصابات بالغة للمجني عليه

وأكد نجل المجني عليه أن الحالة الصحية لوالده ظلت غير مستقرة لفترة طويلة بسبب الإصابات التي لحقت به جراء الهجوم. كما أشار إلى أن الأسرة حررت محضرًا بالواقعة بعد معاناة استمرت لأشهر بسبب وجود الكلاب داخل العقار.

وبعد التحقيقات وسماع أقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم، مع إلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا