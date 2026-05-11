الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا

كتب : محمد الميموني

11:53 ص 11/05/2026 تعديل في 01:24 م

مجدي الجلاد وفرج عامر

تحدث فرج عامر عن كواليس المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن غياب المنافسة الحقيقية وراء تراجع مستوى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال عامر، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة" مع الإعلامي والصحفي مجدي الجلاد، والمذاع عبر منصات "أونا للصحافة والإعلام": "الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط بسبب الشعبية الجماهيرية الكبيرة للناديين".
وأضاف:"هل سمع أحد خلال آخر 20 سنة عن فريق فاز بالدوري غير الأهلي والزمالك؟ لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر، لأن المنافسة غير موجودة".

وتطرق رئيس سموحة السابق إلى نهائي كأس مصر 2018 أمام الزمالك، مؤكدًا أن فريقه كان متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 87، معتبرًا أن الهدف جاء نتيجة خطأ تحكيمي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن واقعة عقب المباراة، قائلًا إن أحد مسؤولي اتحاد الكرة علّق بعد تتويج الزمالك باللقب قائلًا: "هو سموحة هيأخذ كأس مصر؟".

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟