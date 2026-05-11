تحدث فرج عامر عن كواليس المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن غياب المنافسة الحقيقية وراء تراجع مستوى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال عامر، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة" مع الإعلامي والصحفي مجدي الجلاد، والمذاع عبر منصات "أونا للصحافة والإعلام": "الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط بسبب الشعبية الجماهيرية الكبيرة للناديين".

وأضاف:"هل سمع أحد خلال آخر 20 سنة عن فريق فاز بالدوري غير الأهلي والزمالك؟ لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر، لأن المنافسة غير موجودة".

وتطرق رئيس سموحة السابق إلى نهائي كأس مصر 2018 أمام الزمالك، مؤكدًا أن فريقه كان متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 87، معتبرًا أن الهدف جاء نتيجة خطأ تحكيمي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن واقعة عقب المباراة، قائلًا إن أحد مسؤولي اتحاد الكرة علّق بعد تتويج الزمالك باللقب قائلًا: "هو سموحة هيأخذ كأس مصر؟".

