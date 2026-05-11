تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وذلك عقب مواجهة أمنية مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، أسفرت عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط 24 آخرين.

معلومات وتحريات دقيقة

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن قيام تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يديرون مواقع لطحن أحجار الكوارتز الناتجة عن عمليات التنقيب، داخل المنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص.

تبادل إطلاق نار مع الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قوات الأمن المركزي، إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل الأمني عن مصرع أحد عناصر التشكيل وضبط باقي المتهمين.

أسلحة ومخدرات وطواحين ذهب

وضبطت القوات بحوزة المتهمين: مدفع "آر بي جي، ورشاشين متعددين، و10 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 كيلو جرام من مخدر الشابو، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و13 طاحونة تستخدم في طحن خام الذهب، وحفار و 7 سيارات نقل، و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، ومعدات وأدوات التنقيب.

قيمة المضبوطات

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إزالة الطواحين والمعدات المستخدمة في النشاط الإجرامي.

