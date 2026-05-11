نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية في رصد وتتبع ثروات 3 عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

نشاط إجرامي منظم

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، من خلال ضخها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.

تتبع الثروات

وجاءت التحركات الأمنية في إطار استمرار جهود تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، والتأكد من مصادرها الحقيقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة.

حجم الأموال المغسولة

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لوقائع غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة القضية.

