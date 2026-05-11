النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال تنظمان برنامجًا تدريبيًا مع النيابة

بعد إصابة 16 شخصًا.. رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس كوبري الأباجية

في الطابق الأرضي بأحد فنادق حجاج القرعة المطلة على المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، تظهر صورة واضحة لعمل منظم داخل منظومة متكاملة لا هدف لها سوى راحة الحجاج المصريين وضمان أدائهم للمناسك بسهولة ويسر.

داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة، يعمل عدد من الضباط والأفراد على مدار اليوم دون توقف، في متابعة مستمرة لكل ما يخص الحجاج، سواء في السكن أو التنقل أو أداء المناسك، مع التدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ.

متابعة لحظة بلحظة منذ مغادرة القاهرة

تبدأ مهمة غرفة العمليات من لحظة مغادرة الحاج مطار القاهرة، حيث يتم تتبعه حتى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، ثم إنهاء إجراءات الاستقبال بالمطار، والتأكد من انتقاله بشكل منظم إلى الحافلات المخصصة لنقله إلى مقر إقامته.

استقبال منظم داخل الفنادق

عند وصول الحجاج إلى فنادقهم القريبة من المسجد النبوي، يصعد ضباط البعثة إلى الحافلات، بينما يقوم فريق غرفة العمليات بمسح الكود الإلكتروني الموجود على هوية كل حاج، وتسليمه مجموعة كروت منظمة تشمل: كارت رقم الغرفة، وكارت الوجبة الجافة، وبطاقة "نسك" الذكية، وكارت زيارة الروضة الشريفة، وتنسيق كامل مع الجانب السعودي.تلعب غرفة العمليات دورًا تنسيقيًا مهمًا مع السلطات السعودية لتنظيم زيارات الحجاج إلى الروضة الشريفة، حيث يتم يوميًا اصطحاب مجموعات من الحجاج بشكل منظم لأداء الزيارة دون تزاحم أو عشوائية.

متابعة طبية وإنسانية مستمرة

في الوقت نفسه، يواصل أطباء وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقون للبعثة المرور اليومي على المستشفيات في المدينة المنورة، لمتابعة الحالات المرضية بين الحجاج، وضمان تقديم الرعاية حتى تمام الشفاء.

ولا يقتصر الدور على الجانب الصحي فقط، بل يمتد إلى متابعة الحالات الإنسانية والتعامل مع أي طارئ قد يواجه الحجاج.

أقسام متخصصة داخل غرفة العمليات

تضم غرفة العمليات عدة أقسام تعمل بتكامل واضح لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الخدمة، ومن بينها:

قسم الأدلة الجنائية

يتولى التعرف على هوية أي حاج مجهول من خلال مطابقة البصمات بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وتظهر النتيجة خلال 15 دقيقة فقط.

قسم المتابعة الإنسانية

يختص بمتابعة الحالات المرضية، والوفيات، والتعامل مع الحالات الإنسانية، إلى جانب البحث عن الحجاج التائهين وإعادتهم إلى مقار إقامتهم.

قسم الحقائب المفقودة

يتولى إعادة الأمتعة المفقودة أو المتبادلة بين الفنادق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.

قسم الحاسب الآلي

مسؤول عن تسجيل بيانات جميع الحجاج إلكترونيًا، سواء من بعثات القرعة أو التضامن أو السياحة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها.

تفويج منظم واستعداد دائم

لا يتوقف العمل عند مرحلة الإقامة في المدينة المنورة، بل يمتد إلى تنظيم عملية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، وفق خطة دقيقة ومنظمة.

وفي الوقت نفسه، يستمر الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية في نقل باقي حجاج بعثة القرعة، بالتوازي مع استمرار التفويج من المدينة المنورة إلى مكة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى موسم حج آمن ومنظم وميسر.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا