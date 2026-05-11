قرار قضائي جديد بشأن مصمم أزياء شهير متهم بتحرير شيك بدون رصيد

كتب : أحمد عادل

12:48 م 11/05/2026 تعديل في 12:51 م

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من مصمم أزياء شهير، في القضية المتهم فيها بإصدار شيك دون رصيد، وأيدت حكم حبسه لمدة 3 سنوات.

تفاصيل نظر المعارضة

وكانت المحكمة قد نظرت، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهم على الحكم الصادر ضده، قبل أن تقضي برفضها وتأييد العقوبة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حرر شيكات دون رصيد لصالح عدد من العملاء، بزعم شراء ملابس ومستلزمات خاصة بمجال تصميم الأزياء، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة، ما دفع المجني عليهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط المتهم، بعدما تبين صدور عدة أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات دون رصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة المختصة.

