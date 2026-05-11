"خناقة بالمطاوي".. إصابة طالب في مشاجرة خارج مدرسة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

01:31 م 11/05/2026

مستشفى الداخلة العام

أصيب طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، اليوم الإثنين، في مشاجرة خارج مدرسة ثانوية تجارية بمدينة موط في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

إصابة طالب خارج مدرسة بالوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول طالب مصاب إلى مستشفى الداخلة العام، إثر مشاجرة وقعت خارج محيط المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت خارج مدرسة الثانوية التجارية بمدينة موط، وأسفرت عن إصابة الطالب "م.ع"، 17 عامًا، بجرح قطعي في منطقة الصدر.

تحقيقات النيابة

جرى نقل الطالب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

النيابة العامة مدرسة الوادي الجديد

