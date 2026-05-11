كشف مصدر داخل الزمالك عن السبب الحقيقي وراء تأخر طرح تذاكر مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

أعداد جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 46,200 مشجع للمباراة، بواقع 44,200 مشجع للزمالك، مقابل 2000 مشجع للفريق الجزائري.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك رفضت طرح التذاكر قبل الحصول على موافقة رسمية بشأن السماح لجماهير الفريق بالتواجد في مدرج الأولى يمين علوي، وعدم إخلائه بسبب تخصيص المدرج السفلي لجماهير الضيوف.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تتمسك بحق جماهيرها في استغلال المدرج بالكامل، خاصة أن جماهير اتحاد العاصمة حصلت على المعاملة نفسها خلال مواجهة الذهاب في الجزائر.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

أسعار تذاكر نهائي الكونفدرالية

المقصورة الرئيسية: 2000 جنيه

الدرجة الأولى: 750 جنيهًا

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب 5 يوليو، ليصبح الفريق مطالبًا بالفوز بفارق هدفين في لقاء العودة من أجل حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

