لأول مرة.. تشغيل ماكينات ذكية لشراء تذاكر متحف الحضارة

كتب : محمد لطفي , محمد أبو بكر

01:29 م 11/05/2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الزيارة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول وتحسين تجربة الزيارة داخل المتحف.

الطيب عباس: الخدمة الجديدة تطور منظومة بيع التذاكر

قال الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن تفعيل ماكينات الخدمة الذاتية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة بيع التذاكر، موضحًا أن هذه الماكينات توفر وسيلة حديثة وسريعة تتيح للزائرين الحصول على التذاكر بسهولة، إلى جانب منافذ البيع التقليدية وخدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمتحف.

وأضاف أن تشغيل هذه الماكينات يسهم في تحسين انسيابية حركة الدخول وتقليل التكدس، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة الزائرين داخل المتحف.

فيروز فكري: الماكينات تدعم المدفوعات الإلكترونية

من جانبها، أكدت فيروز فكري، أن ماكينات الخدمة الذاتية تتيح للمصريين والسائحين شراء جميع أنواع التذاكر باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

المتحف: التكنولوجيا الجديدة ترفع كفاءة التشغيل

أضافت أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في رفع كفاءة التشغيل وإحكام متابعة حركة الزيارة داخل المتحف، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للزائرين ويواكب خطة التطوير والتحول الرقمي التي تنفذها وزارة السياحة والآثار.

السياحة: الحجز الإلكتروني متاح عبر الموقع الرسمي

أشارت الوزارة إلى استمرار إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتحف عبر الموقع الرسمي، من هنا، إلى جانب ماكينات الخدمة الذاتية ومنافذ بيع التذاكر داخل المتحف، بما يوفر أكثر من وسيلة لشراء التذاكر بسهولة وسرعة. هنا

