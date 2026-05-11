قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهمين في قضية تعريض أطفال داخل مدرسة "سيدز للغات" للخطر، بالحبس لمدة 6 أشهر، مع تغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه.

تحقيقات النيابة في واقعتَي "سيدز" و"الإسكندرية الدولية"

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر.

كما قررت النيابة إرسال صورة من أوراق القضية إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

مخالفات وإهمال داخل المدرستين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود أوجه إهمال وقصور جسيم في الإشراف والرقابة على الأطفال داخل المدرستين، ما ساهم في تسهيل وقوع الاعتداءات.

وأوضحت التحقيقات أن الأطفال كانوا يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأماكن انتظار الحافلات دون وجود مشرفات لمتابعتهم، إلى جانب تقصير أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب.

اتهامات لمديرتي المدرستين

وأشارت التحقيقات إلى تقاعس مديرتي المدرستين عن متابعة التزام المشرفات وأفراد الأمن بواجباتهم، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداءات، ما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال.

أدلة وتحريات النيابة

واعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير أعده المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن الحالة النفسية للأطفال المجني عليهم.

وأكدت التحقيقات ثبوت جريمة تعريض الأطفال للخطر والإهمال والعنف والاستغلال، وهو ما دفع النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

