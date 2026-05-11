إعلان

حكم قضائي ضد مسؤولي مدرسة سيدز للغات بسبب الإهمال في حماية الأطفال

كتب : أحمد عادل

11:13 ص 11/05/2026

مدرسة سيدز للغات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهمين في قضية تعريض أطفال داخل مدرسة "سيدز للغات" للخطر، بالحبس لمدة 6 أشهر، مع تغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه.

تحقيقات النيابة في واقعتَي "سيدز" و"الإسكندرية الدولية"

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر.

كما قررت النيابة إرسال صورة من أوراق القضية إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

مخالفات وإهمال داخل المدرستين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود أوجه إهمال وقصور جسيم في الإشراف والرقابة على الأطفال داخل المدرستين، ما ساهم في تسهيل وقوع الاعتداءات.

وأوضحت التحقيقات أن الأطفال كانوا يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأماكن انتظار الحافلات دون وجود مشرفات لمتابعتهم، إلى جانب تقصير أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب.

اتهامات لمديرتي المدرستين

وأشارت التحقيقات إلى تقاعس مديرتي المدرستين عن متابعة التزام المشرفات وأفراد الأمن بواجباتهم، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداءات، ما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال.

أدلة وتحريات النيابة

واعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير أعده المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن الحالة النفسية للأطفال المجني عليهم.

وأكدت التحقيقات ثبوت جريمة تعريض الأطفال للخطر والإهمال والعنف والاستغلال، وهو ما دفع النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدرسة سيدز للغات النيابة العامة محكمة الجنح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا بالشروق للمفتي
حوادث وقضايا

إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا بالشروق للمفتي
رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان
زووم

رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
أخبار المحافظات

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟