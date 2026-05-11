إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

01:32 م 11/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 11-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 1.29% ليصل إلى نحو 4662 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.29% إلى نحو 4662 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
رياضة محلية

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
فرصة أخيرة.. إعادة فتح تظلمات "سكن لكل المصريين 7" حتى هذا الموعد
أخبار العقارات

فرصة أخيرة.. إعادة فتح تظلمات "سكن لكل المصريين 7" حتى هذا الموعد
قمة بكين.. لماذا تختلف زيارة ترامب هذه المرة عن "بذخ الأباطرة" في 2017؟
شئون عربية و دولية

قمة بكين.. لماذا تختلف زيارة ترامب هذه المرة عن "بذخ الأباطرة" في 2017؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟