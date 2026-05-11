تصدر اسم الفنان محمد رضوان، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بعد احتفاله بزفاف نجله ياسين بمنطقة المقطم في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

حمادة هلال يحيي حفل الزفاف

أحيا حفل زفاف نجل محمد رضوان، المطرب حمادة هلال الذي قدم عدد من الأغاني منها "مسطول" و"الله وعملوها الرجالة" وأغاني أخرى اشتهر بها مع الجمهور.

حضور نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نجل محمد رضوان من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مصطفى أبو سريع، حسني شتا، محسن منصور، عزوز عادل، يوسف إسماعيل، أشرف طلبة، بيومي فؤاد، المؤلف محمود حمدان، حسام داغر، أحمد فتحي، إيهاب فهمي، ضياء عبد الخالق، سما إبراهيم، عزة لبيب، محمد العمروسي.

الشحات مبروك بحراسة مشددة

ظهر الفنان الشحات مبروك في حفل زفاف ابن محمد رضوان بصحبة حراسة مشددة عقب وصوله لقاعة الحفل.

ضياء عبدالخالق

حضر الفنان ضياء عبدالخالق لحفل زفاف ابن محمد رضوان بصحبة زوجته التي خطفت الأنظار إليها عقب ظهورها معه مرتدية فستان قصير وجريء.

رقص مصطفى أبو سريع مع العريس

حرص الفنان مصطفى أبو سريع، على الصعود للمسرح والرقص مع العريس ياسين نجل الفنان محمد رضوان وسط تصفيق من الحضور لهما.

