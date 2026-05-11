تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد أفراد الشرطة وآخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته، بزعم وجود خلافات تتعلق بالمصاهرة، مع ادعاء تقاعس الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد صاحب الحساب

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

رواية مختلفة للأحداث

وبمناقشة المذكور، قرر أنه متضرر من نجلي أحد أفراد الشرطة وآخر "خطيب نجلته"، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهم بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بجرح في الوجه، بسبب خلافات تتعلق بالمصاهرة.

اعتراف بادعاء كاذب

ونفى المتهم ما ورد في منشوره بشأن قيام فرد الشرطة بالتعدي عليه أو على أسرته، أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية، كما ورد في الفيديو. كما أقر بأنه ادعى هذه المزاعم الكاذبة نكايةً في المشكو في حقهم.

ضبط الطرف الآخر والسلاح المستخدم

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بإرشادهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

