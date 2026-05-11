إعلان

خلاف مصاهرة.. الداخلية تكشف حقيقة اتهام فرد شرطة بالاعتداء على شخص في البحيرة

كتب : علاء عمران

12:50 م 11/05/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد أفراد الشرطة وآخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته، بزعم وجود خلافات تتعلق بالمصاهرة، مع ادعاء تقاعس الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد صاحب الحساب

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

رواية مختلفة للأحداث

وبمناقشة المذكور، قرر أنه متضرر من نجلي أحد أفراد الشرطة وآخر "خطيب نجلته"، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهم بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بجرح في الوجه، بسبب خلافات تتعلق بالمصاهرة.

اعتراف بادعاء كاذب

ونفى المتهم ما ورد في منشوره بشأن قيام فرد الشرطة بالتعدي عليه أو على أسرته، أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية، كما ورد في الفيديو. كما أقر بأنه ادعى هذه المزاعم الكاذبة نكايةً في المشكو في حقهم.

ضبط الطرف الآخر والسلاح المستخدم

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بإرشادهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية البحيرة مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
شئون عربية و دولية

فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
زووم

الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
حوادث وقضايا

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
زووم

نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
رياضة محلية

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟