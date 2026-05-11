ضربة قوية للغش التجاري.. ضبط 136 ألف قرص أدوية طبية مهربة جمركيا بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

01:35 م 11/05/2026

ضبط مخزن أدوية غير مرخص في مدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مخزن لتجارة الأدوية الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم مدينة نصر.

كميات ضخمة بدون مستندات

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبحوزتهما أكثر من 136 ألف قرص من الأدوية الطبية والمكملات الغذائية، دون وجود أي مستندات رسمية تدل على مصدرها.

مخطط لطرحها في الأسواق

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت مجهزة لطرحها في الأسواق، بهدف الغش والتدليس على المواطنين، وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

