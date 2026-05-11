قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس محمد طاهر، مؤسس "بيت فاطم"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

بداية التحقيقات في القضية

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة، عقب رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات للمتهم بهتك عرض عدد من الفتيات.

أقوال المجني عليهن

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

كما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017، بحسب ما ورد في التحقيقات.

استغلال الظروف النفسية

وكشفت أقوال الفتيات أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي من أزمات اجتماعية ونفسية، إلا أنه استغل تلك الظروف، وفق ما جاء بأقوالهن، لارتكاب الوقائع محل التحقيق.

شهادة أحد العاملين بالمقر

كما استمعت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بالمقر، الذي أكد أن المتهم كان يتعمد في أوقات مختلفة صرفه مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يسمح له بالانفراد بالمجني عليهن.

فحص الأجهزة الإلكترونية

وأمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب فحص هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، مع استمرار استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات تُجرى في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، وفقًا لنصوص القانون.

