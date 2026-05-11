ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، أصدقاء البلوجر كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزل الأسرة بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن إصابته في يده.

بداية الواقعة داخل منزل الأسرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات أسرية داخل منزل أسرة "كروان مشاكل"، بعدما اعترضت الأسرة على وجود عدد من أصدقائه داخل المنزل، ما أدى إلى تطور الموقف إلى مشاجرة.

تطور الخلاف إلى اشتباك

وتصاعدت الأحداث بين شقيق "كروان مشاكل" وعدد من أصدقائه، وسط تبادل الاتهامات بالتعدي، قبل أن تنتهي المشاجرة بإصابة الشقيق، وفق ما ورد في المحضر.

التحريات وضبط المتهمين

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل المنزل، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا