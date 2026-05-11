أكد محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن العام الدراسي الحالي والسابق شهدا طفرة واضحة في انضباط العملية التعليمية، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم في إعادة الانضباط للمدارس ورفع نسب حضور الطلاب، التي تجاوزت 80%.

وأوضح "مسلم"، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن هذا الانضباط، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، يمثل حجر الأساس في خطة الإصلاح التعليمي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة الانضباط الإداري إلى تطوير جودة المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية.

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: المدرسة تحافظ على الهوية وتبني الإنسان

أشار محمود مسلم، إلى أن دور المدارس لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، بل يمتد إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء شخصية الإنسان المصري، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو المستقبل.

محمود مسلم: المدارس اليابانية من أنجح المبادرات التعليمية

فيما يتعلق بتجربة المدارس المصرية اليابانية، وصفها بأنها واحدة من أنجح المبادرات التي تمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تحققه من توازن بين التفوق الدراسي وتنمية شخصية الطلاب.

وطالب بضرورة استمرار الاستعانة بالخبرات اليابانية لضمان استدامة التجربة، إلى جانب التوسع في تطبيق هذا النموذج التعليمي بمختلف المحافظات، بما يحقق تنوعًا في الخدمات التعليمية المقدمة للأسر المصرية.

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: الغش الجماعي يضرب تكافؤ الفرص

حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، من خطورة ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تتفاقم عبر الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة المنظومة التعليمية بالكامل، مطالبًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الغش الإلكتروني وملاحقة القائمين عليه بكل حسم، حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين وضمان نزاهة الامتحانات.

محمود مسلم: الدولة قادرة على مواجهة إرهاب الغش الجماعي

أكد محمود مسلم أن الدولة المصرية، التي نجحت في مواجهة الإرهاب والتصدي للخارجين على القانون، قادرة أيضًا على القضاء على ما وصفه بـ"إرهاب الغش الجماعي"، مشددًا على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة مع وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن نتائج السنة الأولى في عدد من الجامعات، خاصة الكليات العملية، تعكس خطورة استمرار ظاهرة الغش، مؤكدًا أن حماية التعليم المصري تمثل قضية أمن قومي تتطلب دعم جميع الإجراءات الرقابية والتأمينية لضمان العدالة التعليمية وصون قيمة الشهادة المصرية.