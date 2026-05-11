مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن موافقة النادي على رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إمام عاشور يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد لموسمين مقبلين، مشددًا على أن اللاعب لا يمكنه الرحيل إلا بموافقة النادي ووفقًا للطريقة التي تراها الإدارة مناسبة.

إمام عاشور يشترط مساواته بزيزو وتريزيجيه

وأوضح المصدر أن إمام عاشور ينتظر فتح ملف تعديل وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يطلب الرحيل حال عدم مساواته ماليًا بالثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وأضاف أن إدارة الأهلي ستكون منفتحة على بيع اللاعب حال وصول عرض رسمي بقيمة لا تقل عن 6 ملايين دولار، لافتًا إلى أن رئيس النادي محمود الخطيب لا يمانع رحيل اللاعب، لكن بشرط تحقيق عائد مالي يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته.

اهتمام نادي نيوم بضم إمام عاشور

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يمتلك معلومات مؤكدة بشأن وجود اهتمام قوي من نيوم السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، موضحًا أن وكيل اللاعب آدم وطني يكثف جهوده حاليًا من أجل إتمام انتقاله إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن نادي نيوم لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي إلى الأهلي للتعاقد مع اللاعب.

اقرأ أيضا:

لماذا تأخر طرح تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة؟

نجم الزمالك السابق يطالب بالترجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري بيفوت"