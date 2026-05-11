تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بأحد شوارع دائرة قسم عين شمس.

تحديد وضبط الشخص

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه كان في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه مواد كحولية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.

