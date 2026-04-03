كواليس سقوط "مافيا الكارتة" بالجيزة بعد فيديو بلطجة السائقين
كتب : علاء عمران
02:28 م 03/04/2026 تعديل في 02:29 م
ضبط متهم- أرشيفية
ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة 9 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض إتاوات مالية على سائقي الميكروباص مقابل تحميل الركاب دون وجه حق، وذلك استجابة فورية لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
وكشفت التحريات أن بطل الفيديو "عنصر جنائي" ومحبوس حاليًا على ذمة قضية سرقة، بينما أسفرت المداهمة الأمنية للمنطقة محل الشكوى عن ضبط المتهمين والتحفظ على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بكل حسم وقوة فوريًا.
مافيا الكارتة
رصدت وزارة الداخلية فيديو يتضمن مشادة كلامية وادعاءات بالبلطجة داخل أحد مواقف الأجرة، ومن جانب آخر، أسفر الفحص الفني عن تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع وتبين أنه مسجل خطر ومحبوس حاليًا. علاوة على ذلك، استهدفت القوات بؤر "مافيا الكارتة" لتطهيرها من الخارجين عن القانون وملاحقة العناصر التي تبتز السائقين بشكل قاطع وصارم فوريًا، لضمان استقرار الحالة الأمنية في المواقف العامة ومنع ترويع العاملين بها.
الجيزة
نجحت الحملة الأمنية في محافظة الجيزة في ضبط 9 متهمين يزاولون مهنة محصلي "كارتة" بدون ترخيص، حيث اعترفوا بتحصيل مبالغ من السائقين "عنوة" بدعوى تنظيم الموقف.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
