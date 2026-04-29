رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بنطاق محافظة الغربية، مما استوجب تحركا أمنيا فوريا لضبط الجناة.

كواليس مشاجرة الجيران بطنطا وضبط المتهمين والاداة المستخدمة

بالفحص والتحري تبين أنه بتاريخ 24 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (طالب مصاب بكدمات متفرقة)، وطرف ثان (5 أشخاص)، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهم حول الجيرة، حيث قام الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالضرب باستخدام "قطعة حديدية" مما أدى لإصابته الموصوفة.

اعترافات المتهمين في واقعة فيديو ضرب شاب بالغربية

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في تحديد وضبط كافة أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المشار إليها، وتم بإرشادهم ضبط "القطعة الحديدية" المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

