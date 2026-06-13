استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد، وذلك خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار جهود الدولة لإحياء المدينة التاريخية وتعزيز مقوماتها السياحية والحضارية.

مدبولي: تطوير الواجهات النيلية أولوية للدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير الواجهات النيلية والمناطق ذات الطابع التاريخي والحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز المقومات السياحية للمدن المصرية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش رشيد يستهدف توفير متنفس حضاري لأهالي المدينة وزائريها، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية لرشيد، بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية.

محافظ البحيرة: الكورنيش بوابة المناطق الأثرية والتراثية

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن كورنيش مدينة رشيد يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير الحضاري التي تشهدها المدينة، حيث يمثل الواجهة النيلية الرئيسية وبوابة الوصول إلى العديد من المناطق الأثرية والتراثية.

وأضافت أن تطوير الكورنيش يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد، ويمتد من الطريق الدولي الساحلي بقرية الجدية وحتى ميناء الصيد بمدينة رشيد بطول إجمالي يبلغ نحو 6 كيلومترات.

تطوير المراسي والمحاور المرورية

أشارت "المحافظ"، إلى أن المشروع شمل تطوير عدد من المراسي النيلية المهمة، من بينها مرسى الحرية ومرسى المعدية ومرسى دهليز الملك، بما يدعم حركة التنقل والخدمات النهرية ويعزز المقومات السياحية والترفيهية للمدينة.

كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء وتحديث عدد من المحاور المرورية والميادين الحضارية، وفي مقدمتها ميدان "أنشودة رشيد" أمام المسجد العباسي، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وإبراز الطابع الجمالي للمدينة.

أكدت محافظة البحيرة، أن الكورنيش أصبح أحد أبرز المقاصد الترفيهية والسياحية بالمدينة، لما يتمتع به من إطلالة مميزة على نهر النيل، فضلًا عن دوره في ربط المناطق الأثرية بمسار سياحي وحضاري متكامل، بما يعزز مكانة رشيد على خريطة السياحة المصرية.